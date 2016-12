Zot van A.

Wanneer Tom Reynders, de acteur die al meer dan vijfentwintig jaar de Sint incarneert, sterft aan een hartstilstand, ziet het ernaar uit dat het blijde intrede in Antwerpen voor één keer zal worden afgelast. Gelukkig voor de kinderen en de televisieploegen duikt Jan, een knorrige en brutale zwerver, plots op. Wanneer hij per vergissing een mijter op het hoofd en een staf in de hand krijgt, is de nieuwe Sinterklaas gearriveerd. Jan heeft echter een gloeiende hekel aan kinderen, maar dat maakt hem alleen nog interessanter en mediagenieker.