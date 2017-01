Schrijver Clay Hammond is bezig aan een verhaal over de schrijver Rory Jansen. Deze Rory is een jonge schrijver die tevergeefs wacht op zijn grote doorbraak. Wanneer zijn vrouw Dora in Parijs in een antiekwinkel een oude aktetas voor hem aanschaft, vindt hij daar een manuscript in. Rory raakt in de ban van het manuscript en besluit het uit te brengen onder zijn eigen naam. Het boek wordt een groot succes, maar zijn keuze om te plagiëren blijft hem achtervolgen.