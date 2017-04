What to Expect when You're Expecting

Het leven van tv-fitnessgoeroe Jules en haar 'Dancing with the Stars'-partner staat op zijn kop wanneer bekend raakt dat ze zwanger is. Wendy is gek op baby's en brengt net haar eerste babyboekje uit wanneer ze zelf zwanger blijkt te zijn en ze voor heel wat verrassingen komt te staan. Zo ook haar schoonvader Ramsey, die aankondigt dat zijn piepjonge vriendin Skyler ook in verwachting is. Fotograaf Holly wil dolgraag een kindje adopteren, maar haar man Alex weet niet of hij er klaar voor is. Om niet in paniek te raken, sluit Alex zich aan bij een groep kersverse vaders, hopende dat zij hem kunnen klaarstomen.