Vanilla Sky

Rijke vrouwenversierder David ontmoet de mooie Sofia en valt als een blok voor haar. De dag daarna wordt hij door een ex-vriendinnetje opgehaald, die in een hysterische bui met de auto van een brug rijdt. De charmeur overleeft het ongeluk, maar zijn gezicht is vreselijk verminkt. Het geluk lijkt weer te keren wanneer David met Sofia herenigd wordt en artsen zijn gezicht in de oude staat kunnen herstellen. Maar dan gebeuren er steeds meer vreemde dingen en realiseert David zich dat hij zijn leven niet meer in eigen hand heeft.