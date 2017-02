Christina Walters is knap en sexy, en laat een spoor van gebroken harten na. Sinds jaar en dag gaat ze serieuze relaties uit de weg, tot ze op een avondje uit met haar twee beste vriendinnen in een trendy nachtclub Peter ontmoet. De vonk slaat over, maar de volgende dag is Peter met de noorderzon verdwenen. Samen met haar beste vriendin Courtney gaat Christine naar hem op zoek.