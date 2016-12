Stranger in the House

De vader van Jade is onlangs weduwnaar geworden. Jade huurt een verzorgster in die voor hem kan zorgen terwijl zij op vakantie is. Bij haar terugkomst ontdekt ze echter dat de verpleegster haar vader heeft verleid tot een huwelijk en daardoor aanspraak maakt op het huis van Jade's ouders. Wanneer haar vader kort nadien sterft in een bizar ongeval, start Jade een eigen onderzoek om de waarheid bloot te leggen en de erfenis van haar vader te beschermen.