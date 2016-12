Smoorverliefd

De eigenwijze 14-jarige Eva gunt ons een speelse kijk in de probleempjes en amoureuze lotgevallen van haarzelf, haar grote zus Michelle, haar moeder Judith en haar tante Barbara. De vier sterke maar chaotische vrouwen leven onder één dak en zijn elk op hun eigen manier op zoek naar 'love, peace and happiness'. Zo valt actrice Judith altijd op de verkeerde mannen en kent Barbara, die al tijden met dezelfde man is, het concept 'orgasme' alleen maar van horen zeggen. De vrouwen zijn mooi, moedig en verstandig, maar soms weten ze het ook even niet meer. Blijft maar de vraag of hun mannelijke wederhelften dat wel doen.