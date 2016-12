Shall we Dance

John Clark is een succesvolle advocaat met een leuk gezin, maar toch heeft hij het gevoel dat hij iets mist in zijn leven. Hij is geïntrigeerd door Paulina, een mooie vrouw die hij vaak door het raam van een dansschool ziet staren terwijl hij naar huis wandelt. John besluit er stiekem danslessen te gaan volgen in de hoop Paulina te ontmoeten. Dat lijkt aanvankelijk een slechte zet; John heeft niet Paulina als lerares. Hij blijkt een geweldige klungel te zijn op de dansvloer en wanneer hij Paulina toch tegen het lijf loopt, maakt zij meteen een einde aan zijn romantische aspiraties. Maar naarmate John meer lessen volgt, krijgt hij de dansmicrobe toch te pakken. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk op Paulina.