Shadows in the Sun

Weldon Parish is een van de grootste Amerikaanse schrijvers. Hij heeft zich teruggetrokken op het Italiaanse platteland. Daar geniet hij van de rust, de wijn, paarden en het gezelschap van zijn drie mooie dochters. Iedere journalist of uitgever die hem tracht op te zoeken, verdrijft hij onmiddellijk. Jeremy Taylor werkt sinds kort voor een New Yorkse uitgever en krijgt de opdracht Parish op te zoeken. Eenmaal aangekomen doet Parish er alles aan om de jongeman weg te krijgen, maar die heeft zijn spelletjes al snel door en besluit te blijven, ook omdat hij op slag verliefd raakt op een van zijn mooie dochters.