Save the Last Dance 2

Studente Sara meldt zich aan voor de prestigieuze dansacademie Julliard in New York met als doel prima ballerina te worden en daarmee haar moeders droom te realiseren. Ze raakt bevriend met haar kamergenoten Zoe en Miles die beiden hiphoplessen geven. Zelf krijgt Sara balletlessen van haar idool, de beroemde danseres Monique Delacroix. Ondanks haar volledige toewijding aan ballet raakt Sara steeds meer in de ban van hiphop en wordt ze ook nog eens verliefd op Miles. Daardoor krijgt ze steeds meer moeite om te kiezen tussen de twee totaal verschillende dansstijlen wat een behoorlijke impact heeft op haar beoogde carrière.