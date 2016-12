The Rebound

Sandy, een sexy moeder van 40 met twee kinderen, ziet haar perfect georganiseerde wereld uiteen barsten wanneer ze erachter komt dat haar man vreemdgaat. Ze pakt haar spullen en verhuist met haar kinderen naar New York, waar ze de 24-jarige Aram ontmoet bij de koffieshop in haar flatgebouw. Hij is op dat moment net zo teleurgesteld in zijn liefdesleven als Sandy; zijn recente huwelijk met een Française bleek een leugen te zijn voor een verblijfsvergunning. Verbonden in het verdriet om hun relaties vinden ze in elkaar een prettige gesprekspartner. Wanneer Sandy een baan aangeboden krijgt, vraagt ze Aram op haar kinderen te passen. Hierdoor krijgt Aram een steeds groter aandeel in Sandy's familie, wat de twee dichter bij elkaar brengt. De vraag is echter: zijn ze elkaars 'rebound' of is het echte liefde?