Perfect Stranger

Onderzoeksjournaliste Rowena Price verneemt dat Harrison Hill, de machtige directeur van een reclamebureau, misschien verantwoordelijk is voor de moord op haar vriendin. Met de hulp van haar collega Miles Hailey gaat Rowena undercover. Om haar prooi van alle kanten te bespieden, geeft ze zich uit voor Katherine, die als interim in Hills agentschap werkt, en voor Veronica, een meisje met wie Hill online flirt. Rowena ontdekt echter dat zij niet de enige is die van identiteit verandert. Hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe meer blijkt dat mensen bereid zijn heel ver te gaan om die waarheid te beschermen.