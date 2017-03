The Other Wife

Kate is er kapot van wanneer ze ontdekt dat haar man Billy een dubbelleven leidt. Billy is namelijk ook getrouwd met de veel jongere Deb en ze verwachten een kind samen. Wanneer Kate Billy dood aantreft in huis blijkt dat hij nog meer geheimen verborgen hield. Wat op een zelfmoord lijkt, blijkt al gauw een afrekening te zijn binnen het criminele circuit. Bill blijkt dertigduizend dollar gestolen te hebben van de maffia en een meedogenloze huurmoordenaar doet er alles aan dat bedrag terug te krijgen.