Op de Vlucht / Crime Doc

John van den Heuvel en zijn team zijn op Curacao. Ze gaan op zoek naar Melfrin K., een gevluchte crimineel die nog jaren in de gevangenis moet voor een schietpartij in Den Haag. Melfrin K. wordt door justitie gezocht en staat bekend als gevaarlijk.

Piers Morgan praat met Amanda Lewis, die in augustus 2008 veroordeeld werd voor de dood op haar 7-jarig dochtertje Adrianna Hutto. Amanda blijft tot op de dag van vandaag volhouden dat het om een ongeluk ging en dat ze nooit de intentie had om haar dochter iets aan te doen. In Texas ontmoet Piers Rhonda Glover, een voormalige schoonheidskoningin die haar vriend Jimmy om het leven bracht.