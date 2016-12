An Officer and a Gentleman

Zack Mayo is een eenzaat die droomt van een carrière als gevechtspiloot. Daarvoor moet hij eerst slagen aan de kadettenschool, waar hij een intensieve fysieke, academische en sociale training moet ondergaan, gegeven door drilinstructeur Foley. Het is Foleys taak de te zwakke rekruten te elimineren en daartoe gebruikt hij de meest vernederende technieken. Zijn aandacht gaat vooral uit naar Zack, omdat die wel over de intelligentie en fysieke kracht beschikt, maar moeilijkheden heeft met contacten leggen. Dat verandert op het grote bal, waar Zack en zijn vriend Sid zich onmiddellijk aangetrokken voelen tot twee plaatselijke schonen, Paula en Lynette.