Anna Scott is de beroemdste en meest begeerde filmster ter wereld. Haar foto prijkt op de cover van elk tijdschrift en de roddelpers volgt haar leven op de voet. William Thacker runt een kleine boekenwinkel in Notting Hill. Hij leidt een rustig leven en sinds de scheiding van zijn vrouw staat zijn liefdesleven op een laag pitje. Wanneer Anna en Williams paden onverwachts kruisen, is een romance wel het laatste waaraan ze denken. Toch slaat de vonk over.