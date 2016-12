Nieuwe moorden in The Sandham Murders

Elke donderdag om 21.30 bij Vitaya

Nieuwe moorden tegen dezelfde idyllische achtergrond

Het Zweedse eiland Sandhamn wordt opnieuw opgeschrikt door twee mysterieuze moorden. Aan juriste Nora Linde (Alexandra Rapaport) en politie-inspecteur Thomas Andreasson (Jakob Cedergren) om de krachten te bundelen en de genadeloze moordenaars op te sporen. De dood van student Marcus Nielsen leidt hen naar de militaire legerplaats Korsö, een verlaten eiland voor de kust. Kunnen ze tijdig de waarheid van Korsö aan het licht brengen, voor er meer slachtoffers vallen? Ook tijdens een warme feestnacht op Sandham loopt het mis. Nora en Thomas proberen te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de dood van een tiener, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht wanneer iedereen zijn eigen versie blijkt te hebben van wat er die nacht is gebeurd… The Sandham Murders is toe aan zijn vierde en vijfde seizoen, gebaseerd op de thrillers ‘Vannacht ben je dood’ en ‘Midzomernachtshitte’ van Viveca Sten. De romans werden telkens in drie spannende afleveringen gegoten, die dit najaar op de Vitaya-kijker staan te wachten.

