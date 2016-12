NIEUW: Satisfaction

Een prachtig huis, een liefhebbende vrouw en een winstgevende job: Neil Truman lijkt The American Dream te leven. Toch is hij niet gelukkig. Van daaruit vertrekt de Amerikaanse dramareeks Satisfaction met Matt Passmore en Stephanie Szostak in de hoofdrollen. 18 jaar huwelijk en ontelbare overuren op het werk geven Neil het gevoel dat hij de connectie met alles en iedereen is verloren.

Net wanneer hij het roer van zijn leven helemaal wil omgooien, betrapt hij zijn vrouw in de armen van een escort. Als Neil ook in het bezit komt van de telefoon van de gigolo, heeft hij een informatiebron in handen die hem een uniek inzicht geeft in vrouwen en wat hen motiveert om vreemd te gaan. Dat doet bij Neil de nieuwsgierigheid opborrelen naar hoe het zou zijn om zélf als escort te werken…