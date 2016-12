Nieuw dit najaar: Seven Year Switch

Elke dinsdag om 21.30 bij Vitaya

Wat als je je echtgenoot na zeven jaar huwelijk kon inruilen voor een andere?

Onderzoek wijst uit dat koppels na gemiddeld zeven jaar vastgeroest zitten in hun huwelijk en ze op dat moment het ongelukkigst zijn in hun relatie, een keerpunt dat ook wel ‘The Seven Year Itch’ wordt genoemd. Maar wat als je op dat moment je echtgenoot kon inruilen? In het realityprogramma Seven Year Switch nemen vier getrouwde stellen, die in een sleur zijn beland, deel aan een grensverleggend sociaal experiment: ze wisselen voor één maand van partner, zonder regels of verplichtingen. Bevalt hun nieuwe, tijdelijke partner hen of beseffen de koppels dat het gras niét groener is aan de overkant? Aan het einde van de proefperiode worden de kandidaten voor de keuze gesteld: geven ze hun echte partner en hun huwelijk een nieuwe kans of gaan ze uit elkaar?

