A Nanny's Revenge

Gina is van de kaart wanneer haar vader komt te overlijden op het werk. Wanneer ze hoort dat zijn dood te wijten is aan een technisch mankement op een werf, zint ze op wraak. Ze gaat aan de slag als kinderoppas bij Parker Randall, de baas van het bedrijf waar haar vader stierf. Het is haar betrachting hem te verleiden en zo een schuldbekentenis af te dwingen.