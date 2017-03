Mickey Blue Eyes

Lisa Cohen, een 17-jarige studente, is er rotsvast van overtuigd dat ze een rol heeft gespeeld in een verkeersongeluk dat het leven heeft gekost aan een vrouw. In haar pogingen om dit recht te willen zetten, vindt ze echter overal tegenwerking. Verscheurd ...

Danielle is een knappe jonge vrouw die door haar boosaardige stiefmoeder wordt behandeld als een dienstmeid. Het meisje wordt verliefd op Henry, de Franse kroonprins, die zelf koortsachtig op zoek is naar een geschikte bruid. Danielles stiefmoeder doet er ...

Stacy is assistent-producer van een talkshow. Ze vindt voldoening in haar job, maar op persoonlijk vlak is ze compleet in de war sinds ze ontdekt heeft dat haar vriend Derek absoluut niet wil praten over zijn vorige relaties. Haar collega Barb spoort haar ...