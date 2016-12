Love, Rosie

Rosie en Alex kennen elkaar al sinds ze vijf waren. Ze kunnen dus onmogelijk voor mekaar gemaakt zijn, of toch? Op vlak van de liefde, het leven en het nemen van beslissingen vormen ze mekaars tegenpolen. Alex gaat in de VS studeren en Rosie blijft in Ierland. Allebei leren ze een partner kennen, waar ze hun leven verder mee willen uitbouwen. Maar kunnen ze elkaar zomaar vergeten?