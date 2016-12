Love Actually

De liefdesperikelen van acht mensen in de aanloop naar Kerstmis in Londen. Zo wordt de eerste minister smoorverliefd op zijn assistente. Een schrijver gaat zijn geluk in Zuid-Frankrijk beproeven en vindt er de liefde op een meer. Een kersverse bruid ontdekt dat de beste vriend van haar man smoorverliefd op haar is. Een weduwnaar probeert een plaats te vinden in het leven van zijn verliefde zoon. Een jongeman denkt dat hij in Amerika meer kans maakt op seks en trekt naar Wisconsin. Een ambitieuze twintiger verklaart de liefde aan een van haar collega's. En een rockster op rust werkt aan zijn comeback.