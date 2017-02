Little Black Book

Stacy is assistent-producer van een talkshow. Ze vindt voldoening in haar job, maar op persoonlijk vlak is ze compleet in de war sinds ze ontdekt heeft dat haar vriend Derek absoluut niet wil praten over zijn vorige relaties. Haar collega Barb spoort haar aan om in Dereks elektronische agenda te snuisteren. Stacy doet dat en weet op die manier een hele lijst met namen en contactnummers van ex-lieven te bemachtigen. Ze besluit hen één voor één te ontmoeten, in de hoop zo haar vriend beter te leren kennen. Maar haar plan krijgt een onverwachte wending.