Le Divorce

De pas afgestudeerde Isabel Walker uit Californië besluit om haar zwangere zus Roxeanne, die in Parijs woont, op te zoeken. Een uitgelaten weerzien wordt het echter niet, want Roxy is net in de steek gelaten door haar man Charles-Henri Persand en een scheiding lijkt onvermijdelijk. Tijdens haar verblijf in de Franse hoofdstad valt de typisch Amerikaanse Isabel als een blok voor een veel oudere Franse diplomaat, die de oom blijkt te zijn van Roxeannes toekomstige ex-man. Het Amerikaanse idealisme van de zusjes Walker botst echter hoe langer hoe meer met de Franse geraffineerdheid en de koppigheid van de familie Persand.