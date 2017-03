Kiss The Girls

Alex Cross, politie-inspecteur en doctor in de psychologie in Washington, verneemt dat zijn nicht, die rechten studeert in Noord-Carolina, is verdwenen. Hij haast zich naar Durham om er aan de zoekacties deel te nemen. Ver buiten zijn gezagsgebied en tot grote wrevel van de plaatselijke speurders begint hij zijn eigen onderzoek. Dankzij zijn buitengewone deductievermogen ontdekt hij dat er eigenlijk acht meisjes zijn verdwenen en dat een van hen net vermoord is teruggevonden. Cross beseft dat hij te maken heeft met een man die het op buitengewone, knappe en verstandige meisjes heeft gemunt.