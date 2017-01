Annie Laird, een jonge alleenstaande moeder en beeldhouwster, wordt als jurylid gekozen in het proces tegen Louie Boffano, een machtig maffialid dat van moord wordt beschuldigd. Kort nadien maakt Annie kennis met een zekere Mark Cordell, die zich uitgeeft voor kunstliefhebber en enkele van haar werken koopt. In werkelijkheid werkt hij voor de maffia, waar hij bekend staat onder de naam 'The Teacher'. Het is zijn taak om een jurylid uit te kiezen waarop hij druk kan uitoefenen. Zijn keuze valt op Annie. Om haar te dwingen 'onschuldig' te stemmen en bij de beraadslaging ook de andere juryleden te overtuigen hetzelfde te doen, dreigt Mark ermee Annies zoontje Oliver te vermoorden.