Jean-Marie en Carmen Pfaff spelen mee in Sturm der Liebe

Jean-Marie Pfaff en zijn vrouw Carmen spelen een gastrol in de aflevering van Sturm der Liebe. Jean-Marie en Carmen komen als gasten aan in het Fürstenhof en worden goed ontvangen door Alfons en Hildegard. Alfons is helemaal onder de indruk wanneer hij de voormalige doelman van Bayern München in levende lijven ziet. Jean-Marie had best veel stress voor de scène: “ Al moest ik maar een paar zinnen zeggen, toch heeft het me bloed, zweet en tranen gekost. Ik spreek al vlotter Duits dan vroeger, maar acteren is meer dan wat zinnetjes debiteren. Gelukkig heeft actrice Birte Wentzek, die Poppy speelt in de soap, mij geholpen met repeteren.” Jean-Marie en Carmen kijken elke dag naar hun favoriete Duitse soap bij Vitaya.