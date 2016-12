I'm Not Ready for Christmas

De eigenwijze 14-jarige Eva gunt ons een speelse kijk in de probleempjes en amoureuze lotgevallen van haarzelf, haar grote zus Michelle, haar moeder Judith en haar tante Barbara. De vier sterke maar chaotische vrouwen leven onder één dak en zijn elk op hu ...

Pauline Mitchell is een succesvolle zakenvrouw die een nagenoeg perfect leventje leidt. Tot er plots vreemde dingen gebeuren met haar: ze vergist zich voortdurend, verliest de controle over dingen en herkent na een tijdje zelfs haar eigen man niet meer. A ...

Gina is van de kaart wanneer haar vader komt te overlijden op het werk. Wanneer ze hoort dat zijn dood te wijten is aan een technisch mankement op een werf, zint ze op wraak. Ze gaat aan de slag als kinderoppas bij Parker Randall, de baas van het bedrijf ...

De vader van Jade is onlangs weduwnaar geworden. Jade huurt een verzorgster in die voor hem kan zorgen terwijl zij op vakantie is. Bij haar terugkomst ontdekt ze echter dat de verpleegster haar vader heeft verleid tot een huwelijk en daardoor aanspraak ma ...