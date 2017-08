Home and Away ging er de afgelopen maanden even tussenuit voor een zomerstop. Maar binnenkort keren onze favoriete inwoners van Summer Bay terug naar het scherm!

Vanaf maandag 28 augustus start Home and Away met de driedelige special ‘Revenge’. Op donderdag 31 augustus start de driedelige special ‘All Or Nothing’. Vanaf dinsdag 5 september gaat de reguliere programmering verder voor Home and Away en volgen de nieuwe afleveringen van het seizoen.