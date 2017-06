Vanaf 23/06 gaat Home and Away er even tussenuit voor een zomerstop. Dit omdat we niet over voldoende afleveringen beschikken om het huidige uitzendtempo aan te houden.

Maar geen vrees! Je mag het vervolg van het programma na de zomer terug bij Vitaya verwachten!

Tot dan kunnen jullie genieten van Younger, een reeks van de makers van Sex and the City.