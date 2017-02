In Her Shoes

Maggie en Rose zijn zussen, maar daar is weinig van te merken. De beeldschone Maggie verslindt mannen, kan geen enkele job houden, heeft weinig of geen geld en logeert bij vrienden of minnaars. Rose daarentegen is een berekende advocate die zelden plezier maakt, haar pensioen al heeft geregeld en hoopt dat de relatie met haar collega Todd in een huwelijk zal uitmonden. Het enige wat hen bindt, is hun gemeenschappelijke passie voor schoenen. Hun wankele relatie staat op springen wanneer Maggie niet alleen oog heeft voor de schoenen van Rose, maar ook voor Todd.