Her Infidelity

Een avondje oppassen loopt voor Jill Johnson uit op een nachtmerrie. Wanneer de kinderen in bed liggen, krijgt ze opeens vreemde telefoontjes. Bang gemaakt, belt Jill de politie om de beller te traceren. Dan blijken de telefoontjes vanuit het huis te kome ...

Het liefdesleven van Becca en Ron zit in een sleur. Wanneer hun beste vrienden Mindy en Max vertellen over hun relatie-experiment is het koppel te vinden voor wat verandering. Ze besluiten een open relatie te hebben en de vier vrienden ruilen voor een wil ...