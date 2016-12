Girlfriends of Christmas Past

Event planner Livvy is dolverliefd op haar vriendje Anderson en is ervan overtuigd dat hij haar binnenkort ten huwelijk zal vragen. Haar droom spat echter uiteen, wanneer hij haar in plaats daarvan dumpt voor een ander. Livvy is woedend, zeker als ze ontdekt dat Anderson net hetzelfde gedaan heeft bij zijn twee vorige exen: Murphy, een pittige advocate, en Zoe, een verwende rijkeluisdochter. Samen besluit het trio zich te wreken op Anderson.