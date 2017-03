Het leven van tiener Carrie wordt overhoop gegooid als ze moet verhuizen naar het platteland van Wyoming. Daar, in een klein afgelegen plaatsje, staat de paardenranch van haar vader bij wie ze met tegenzin gaat wonen. Stadsmeisje Carrie voelt zich helemaal niet thuis in haar nieuwe omgeving totdat ze Flicka ontmoet; een wild zwart paard dat net zo eigenwijs en vurig is als zij. De twee vormen een speciale band en langzaam opent Carrie ook haar hart naar haar vader toe én naar een knappe jongen uit de buurt. Als een gemene rivaal het leven van Flicka bedreigt, doet Carrie er alles aan om haar beste vriend te redden.