Faces in the Crowd

Anna Marchant, lerares op een basisschool, wordt aangevallen door een seriemoordenaar die bekend staat als 'Tearjerk Jack'. Ze overleeft de aanval, maar houdt er de neurologische afwijking prosopagnosie aan over. Hierdoor kan ze geen gezichten meer herkennen. Ze is nu aangewezen op het herkennen van de stem van de ander. Samen met rechercheur Kerrest probeert ze de identiteit van haar aanvaller te achterhalen. Ondertussen is de moordenaar vastberaden om Anna, een potentiële getuige, uit de weg te ruimen.