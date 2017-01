Enough Said

The Words Schrijver Clay Hammond is bezig aan een verhaal over de schrijver Rory Jansen. Deze Rory is een jonge schrijver die tevergeefs wacht op zijn grote doorbraak. Wanneer zijn vrouw Dora in Parijs in een antiekwinkel een oude aktetas voor hem aanschaft, vindt ...

Merry Kissmas De relatie van Kayla zit in een dip. Haar vriend Carlton behandelt haar meer als zijn assistente dan zijn vriendin. Wanneer Kayla in een lift komt vast te zitten met de charmante Dustin, slaat de vonk tussen hen over. Maar op hetzelfde moment doet ook haa ...

Girlfriends of Christmas Past Event planner Livvy is dolverliefd op haar vriendje Anderson en is ervan overtuigd dat hij haar binnenkort ten huwelijk zal vragen. Haar droom spat echter uiteen, wanneer hij haar in plaats daarvan dumpt voor een ander. Livvy is woedend, zeker als ze ontd ...

Eat Pray Love Elizabeth Gilbert heeft alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn, wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Wanneer zij en haar man scheiden, ...