Dit Voorjaar:This Is Us

18 miljoen mensen op de wereld delen dezelfde verjaardag. This Is Us vertelt het verhaal van drie van hen. Kate vecht al van kinds af aan met overtollige kilo’s en slentert door het leven met een gigantisch minderwaardigheidscomplex. Randall is een succesvolle zakenman die als donkere jongen opgroeide in een blank gezin. En Kevin is een hunk uit een populaire sitcom die van de ene vrouw naar de andere fladdert. Op hun 36ste verjaardag nemen ze elk een radicale beslissing.

De recordbrekende dramedy This Is Us, van de schrijvers en producers van Crazy, Stupid, Love, was dé hit van het najaar in de VS, met elke week 10 miljoen kijkers. In de hoofdrollen onder andere Mandy Moore (A Walk to Remember), Milo Ventimiglia (Heroes; Gilmore Girls) en Sterling K. Brown (The People v. O.J. Simpson).