Dit Voorjaar: The Catch

Alice Vaughan is een van de betere privédetectives van L.A. en een vrouw met wie je het niét aan de stok wil krijgen. Als haar verloofde haar oplicht en ervandoor gaat met enkele miljoenen, zint ze op wraak. In een listig kat-en-muisspel jaagt ze hem, haar geld en haar gebroken hart achterna. En dat terwijl ze haar bloeiende carrière op het spel zet… Misleiding en bedrog vormen de rode draad van The Catch, een serie van de producers van Grey’s Anatomy, Scandal en How To Get Away With Murder. De hoofdrollen worden vertolkt door Mireille Enos, die haar sporen al verdiende met kaskrakers als World War Z en de Amerikaanse remake van The Killing, en Peter Krause, bekend van de Golden Globe-winnende reeks Six Feet Under en The Truman Show.