De Surprise

Arbitrage Robert Miller is topman van een financieel imperium en pater familias van een ogenschijnlijk gelukkige familie. Hij lijkt alles te hebben: geld, macht, een prachtige vrouw en een getalenteerde dochter, die in zijn bedrijf werkt. In werkelijkheid zit Rober ...

Enough Said Eva is een gescheiden, alleenstaande moeder. Ze werkt als masseuse en heeft een tienerdochter die bijna gaat studeren. Op een feestje ontmoet Eva Albert, een grappige alleenstaande papa. Al snel worden de twee verliefd op elkaar. Eva raakt ook bevriend me ...

The Words Schrijver Clay Hammond is bezig aan een verhaal over de schrijver Rory Jansen. Deze Rory is een jonge schrijver die tevergeefs wacht op zijn grote doorbraak. Wanneer zijn vrouw Dora in Parijs in een antiekwinkel een oude aktetas voor hem aanschaft, vindt ...

Merry Kissmas De relatie van Kayla zit in een dip. Haar vriend Carlton behandelt haar meer als zijn assistente dan zijn vriendin. Wanneer Kayla in een lift komt vast te zitten met de charmante Dustin, slaat de vonk tussen hen over. Maar op hetzelfde moment doet ook haa ...