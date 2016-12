De 'Seven Year Switch'-koppels gaan op reis

Omdat reizen een relatie kan versterken, maken de 'Seven Year Switch'-koppels zich klaar om samen een weekend weg te gaan. Tim en Tallena worden naar een onbewoond eiland gevoerd om te picknicken. Zorgt deze romantische plek voor de eerste intieme momenten? Aan de Sunshine Coast praten Brad en Jackie honderduit over hun fouten en mislukkingen in voorgaande relaties, wat onverwachte emoties bij hen naar boven brengt. Jason en Cassie hebben de tijd van hun leven in Byron Bay en op Tasmanië leren Michelle en Ryan elkaar beter kennen.