De eerste aflevering van Satisfaction

Neil Truman is een succesvol financieel adviseur. Zijn vrouw, Grace, heeft ook haar strepen al verdiend als zakenvrouw. Samen hebben ze één dochter, de 16-jarige Anika. Terwijl hun carrière hoge toppen scheert, is hun huwelijk echter redelijk saai en ontbreekt elke zin voor romantiek.Vooral Neil heeft het bijzonder moeilijk om aan de verwachtingen van zijn vrouw en zijn dochter te voldoen. De situatie wordt nog uitzichtlozer wanneer Neil zijn vrouw betrapt met een andere man. En het kan nog erger. De man blijkt een gigolo. Wanneer Neil in het bezit komt van de telefoon van de gigolo, ontdekt hij allerlei unieke inzichten over het leven en waarom vrouwen vreemdgaan.