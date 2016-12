Dangerous Company

Pauline Mitchell is een succesvolle zakenvrouw die een nagenoeg perfect leventje leidt. Tot er plots vreemde dingen gebeuren met haar: ze vergist zich voortdurend, verliest de controle over dingen en herkent na een tijdje zelfs haar eigen man niet meer. Aanvankelijk vreest ze dat ze geteisterd wordt door alzheimer, de ziekte waar ook haar moeder aan stierf. Ze ontdekt echter dat haar man iets te maken heeft met haar geheugenverlies en gaat op haar eentje op onderzoek uit. Maar daarvoor moet ze eerst iedereen ervan overtuigen dat er niets mis is met haar.