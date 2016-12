Tonijn Met Aardpeer En Koriander

In dit gerecht creëren we een perfect smaakhuwelijk tussen zee en land.

Dit heb je nodig:

500 gr verse tonijnfilet

200 gr zwarte sesamzaadjes

100 gr Mishima yukari (dat is gedroogde sisho, een plant uit de muntfamilie, gemengd met zeezout, je kan het online kopen)

2 EL olijfolie

3 of 4 aardperen, afhankelijk van de grootte

scheutje room

200 gr yoghurt

amandelpasta (vind je in de natuur- of biowinkel)

komijn

couscouskruiden

een paar blaadjes rode zurkel

8 radijsjes

een bundeltje verse Vietnamese koriander (als je die niet vindt, gebruik dan gewone koriander)

We gebruiken aardpeer (in het Frans heet dat topinambour), maar je kan dit gerecht ook maken met artisjok. Die hebben allebei een soort notensmaak die goed samengaat met de tonijn. De aardpeer heeft de langste gaartijd, dus daar begin je mee.

Je snijdt de knollen in schijfjes en stooft die met wat room tot ze al dente zijn, beetgaar dus. Af en toe draai je de schijfjes om. En zeker niet bruin laten worden, dan verlies je de groentesmaak. Bij dit gerecht komt een saus op basis van yoghurt. Daar doe je een beetje amandelpasta bij naar smaak. Amandelpasta is pure amandel zonder toevoeging van suiker of zout. Met de pasta verzacht je het zure van de yoghurt wat.

Bij dit mengsel doe je couscouskruiden en komijn naar smaak. Komijn is trouwens goed voor de spijsvertering. In een bakplaat strooi je de zwarte sesamzaadjes en de sisho. Daar wentel je de tonijnfilet door. Verder afkruiden is dan niet meer nodig. Je verhit olie in een pan en daarin bak je de tonijn kort, je laat zeker geen korst vormen. Je snijdt de tonijn in 4 stukken. In elk bord leg je nu een bodem van aardpeerschijfjes en daarop schik je de tonijn.

Je werkt af met fijngesneden radijsjes, fijngehakte koriander en een paar blaadjes rode zurkel. Besprenkelen met olijfolie (idealiter ook met koriander) en serveren met de yoghurtsaus.