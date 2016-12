Tofu-Yoghurt Met Gedroogd Fruit

Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, wordt wel eens gezegd. Dat is misschien wat overdreven, maar de dag stevig beginnen kan geen kwaad. Zeker niet als het een lange intense dag wordt, zoals bij Guga.

Dit heb je nodig voor 4 personen:

100 gr tofu - 200 gr yoghurt

1 dl agavesiroop

20 gr honing

80 gr duindoornbessen (friszure oranje bessen, je vindt ze zeker in de biowinkel)

120 gr gemengd droog fruit (en ga voor kwaliteit!)

160 gr organische muesli met fruit

16 gr gezouten amandelen

20 gr zuurbessen (die zijn rijk aan vitamine C)

40 gr havermoutroom

Je mengt de duindoornbessen met de honing en brengt die samen aan de kook. Dat mengsel druk je door een puntzeef. Terwijl je zelfgemaakt duindoornbessiroop afkoelt, meng je de tofu en de yoghurt tot een brokkelig mengsel. Het gedroogd fruit snijd je in niet al te grote stukjes. Meer voorbereidend werk is er niet aan dit ontbijt.

In elk diep bord leg je een vierde van het tofu-yoghurtmengsel met daarrond een beetje duindoornsiroop. Je giet naar smaak wat agavesiroop over de yoghurt en daar bovenop komen de stukjes gedroogd fruit en de muesli. Je besprenkelt het geheel met de havermoutroom en strooit er als afwerking de zuurbessen en de gezouten amandelen over.

Een stevig, gezond begin van je dag!