Tartaar Van Rundsvlees

Als je laat thuiskomt en nog zin hebt in een stevige hap, dan is deze tartaar ideaal.

Voor 4 personen heb je dit nodig:

500 gr rundsvlees dat je zelf mag hakken

8 sneetjes spek

1 rode biet

1,5 cl notenazijn

4 cl raapzaadolie

kruidenzout of herbamare

20 gr gehakte rode ui

150 gr mayonaise

15 gr mosterd met zaadjes

8 gr worcestersaus (voluit Worcestershiresaus, maar het is zo al moeilijk genoeg om uit te spreken)

20 gr peterselie

12 bieslooksteeltjes

2 stengels pijpajuin

5 gr zout

een snuifje cayennepeper

Eerst snij je de rode biet met de mandoline in fijne schijfjes. Je marineert ze in een mengsel van de notenazijn en de raapzaadolie, die je kruidt met herbamare.

Terwijl de biet lekker marineert, laat je het spek in een antikleefpan krokant drogen op een zacht vuur.

Je snijdt en hakt nu het rundsvlees zelf tot een tartaar. Gebruik een vlijmscherp keukenmes. Eerst snij je het vlees in laagjes, die dan in een reepjes en die dan in stukjes. En onthoud: tartaar hak en snij je, het vlees wordt niet gemalen!

Vervolgens meng je de mayonaise met de zaadjesmosterd en de worcestersaus. Daar voeg je de gehakte peterselie, bieslook en ajuin aan toe en een snuifje cayennepeper.

Nu meng je het gehakte vlees onder dit mengsel. In elk van de vier diepe borden doe je een laagje vlees. Daar leg je een paar schijfjes gemarineerde rode biet op, dan weer een laagje tartaar, een laagje rode biet en een laatste laagje tartaar. In het bovenste laagje tartaar zet je 2 repen gedroogd spek rechtop. Je snijdt de pijpajuinen overlangs in twee en dresseert die over het gerecht. Klaar!