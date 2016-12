Tarbot Met Paprika En Koffie

Herman is een koffieliefhebber. Dit hebben we speciaal voor hem bedacht. En zo zie je ook dat je met koffie meer kan dan hem gewoon drinken.

Dit heb je nodig:

400 gr verse tarbotfilet

½ groene, ½ gele en ½ rode paprika

1 bol look

olijfolie

herbamare of kruidenzout

1 mergpompoen

zeste van 2 limoenen

1 avocado

100 gr gerookte haringeitjes

Eerste werk: de paprika konfijten. In het algemeen is konfijten het langzaam laten garen in een vetstof of een suikersiroop, waarbij die rijke vloeistof wordt opgenomen door het ingrediënt, in dit geval dus de paprika.

Je snijdt de rode en de gele halve paprika in reepjes. Je zet ze elk apart half onder in olijfolie en laat ze op een zacht vuur garen. In elke pot doe je een halve bol look als smaakgever en je kruidt met een snuif herbamare.

De groene paprika snij je ook in dunne reepjes. Je bakt hem in olie, zonder hem te laten kleuren, en je kruidt ook af met herbamare.

Bij de tarbot hoort een saus.

Daarvoor heb je nodig:

2 dl raapzaadolie

1 TL gemalen koffie

zeste van 2 limoenen

limoensap

het sap van 1 sinaasappel

120 gr hennepmelk (is lactosevrij, je kan ook sojamelk gebruiken)

Eerst maak je zelf koffieolie: je mengt 2 dl raapzaadolie met een theelepel gemalen koffie (een koffielepel mag ook). Dat mengsel laat je gedurende 10 minuten infuseren op 30°.

Nu meng je de hennepmelk met 30 gr koffieolie. Je voegt het sinaasappelsap toe. Daarbij doe je zestes van limoen en limoensap toe naar smaak. Voor wie het vergeten is, zestes zijn fijne reepjes van de schil, waarbij je zeker niet het onderliggende wit mee snijdt. Je schilt de mergpompoen dik en snijdt het vruchtvlees in repen van 5 cm.

Nu bak je de tarbot lichtjes bruin in een beetje olijfolie. Niet te ver laten bakken, dan smaakt elke vis eender. De tarbot mag nog een beetje rauw zijn binnenin.

Intussen laat je de mergpompoen nog 2 minuten mee garen met de paprika’s. Je snijdt de avocado in schijfjes. Niet te lang op voorhand, anders wordt hij bruin.

In elk diep bord schik je een mooie moot tarbot. Daarover komen de paprika’s en de mergpompoen, waar je een paar schijfjes avocado tussen schikt. Je warmt de saus lichtjes op en giet die over het gerecht. Afwerken doe je met een lepeltje haringeitjes.