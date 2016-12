Een spiegelei Onassis is een spiegelei dat je klaarmaakt onder deksel. Als je eggs Onassis opzoekt, dan vind je een variante op eggs Benedict, waarbij de ham vervangen wordt door gerookte zalm. Ook lekker, maar veel minder licht verteerbaar dan dit eitje.

Dit is bedoeld als ontbijt, maar je kan het op elk moment van de dag eten.

Je hebt nodig:

4 eieren

125 gr platte kaas

10 gr olijfolie

PeZo

1 bakje groene waterkers

1 bakje paarse waterkers

8 radijzen

12 biovette Piemontesi (gesouffleerde toastjes, je vindt ze online en bij sommige Italiaanse speciaalzaken)

4 keukenringen (niet te groot, ongeveer 6 à 8 cm diameter)

In een antikleefpan laat je de olijfolie opwarmen. Je zet de keukenringen in de pan en breekt in elke ring een ei. Kruiden met zout en peper naar smaak. Als je de peper er nu nog niet opdoet, blijft je eitje wel maagdelijk wit, met een soort transparante melkglaskleur.

Deksel op de pan (een boterpapiertje op elke ring kan ook) en de eitjes op een zacht vuur in hun eigen warmte gaar laten worden. Dat duurt ongeveer 3 minuten.

Biova is een populair brood in Noord-Italië, oorspronkelijk uit Piemonte. Biovetta is het verkleinwoord en in het meervoud wordt dat biovette. Het zijn krokante gesouffleerde toastjes, die binnenin dus heel luchtig zijn.

Terwijl je eitjes onder het deksel gaar worden, besmeer je de toastjes met platte kaas.

Met de mandoline snij je de radijzen in fijne schijfjes, die je op de kaas schikt. Je werkt af met twee kleuren waterkers, grof zout en peper.

Je zet nu voorzichtig een eitje mét ring op elk bord en dan pas neem je de ring weg. Drie toastjes errond schikken en opdienen.