Rundshaas Met Buikspek En Thaise Kruiden

Heel belangrijk: bedenk tijdig dat je dit wil eten want met het buikspek moet je de dag voordien al aan de slag. En zoals gezegd kan je dit evengoed als lunch eten.

Voor 4 personen heb je nodig:

500 gr runderhaas

100 gr boter

1 kg buikspek

1 spitskool (ook little gem genoemd)

Bij dit gerecht komt een Thais kruidenmengsel.

Daarvoor heb je nodig:

1 bundel rucola (raketsla is ook een mooie naam)

50 gr groene currypasta

1 bundel verse koriander

10 blaadjes verse munt

½ teentje look

20 gr olijfolie

20 gr gepelde pistachenoten

1 limoen

De dag voor je dit gerecht serveert, laat je het buikspek zachtjes koken in water. Reken op een uur of drie. Dan rustig laten afkoelen en in de koelkast bewaren.

Op de dag zelf maak je eerst een Thais kruidenmengsel. Je snijdt de koriander, de muntblaadjes en de look fijn. De pistachenoten maal je fijn in de cutter. Je mengt alles met de currypasta en de olijfolie. In dat mengsel voeg je wat zeste van limoen toe en een paar druppels limoensap.

Je snijdt het buikspek flinterdun en houdt het koel. Als je geen machine hebt om echt dun te snijden, kan je ook fijngesneden gerookt spek kopen bij de slager.

Nu maak je de blaadjes van de spitskool los en je snijdt de nerven eruit. Je stooft de blaadjes beetgaar in boter. Peper en zout voeg je toe naar smaak.

Tot slot bereid je het rundsvlees. De runderhaas of ossenhaas komt uit het achterste deel, de achterbout, van een rund. Het is een langwerpig stuk vlees dat zo botermals is omdat bij leven nauwelijks werk heeft verzet. Je braadt het vlees aan, gekruid naar smaak en je laat het garen tot de cuisson die je verkiest. Eigenlijk eet je runderhaas altijd rood, doorgebakken blijft er van deze delicatesse niets over.

Je schikt een paar blaadjes spitskool op elk bord en daarop leg je enkel sneetjes rundvlees. Daar komen een paar fijne schijfjes buikspek op en enkele blaadjes rucola. Je besprenkelt het geheel met olijfolie en werkt af met een koffielepel kruidenmengsel naast het vlees.