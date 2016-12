Perencompote Met Kastanjes En Gedroogd Fruit

Dit heb je nodig voor 4 personen:

2 rijpe peren (we hebben ze gewoon in onze tuin geplukt)

100 gr verjus (dat is sap geperst uit onrijpe druiven)

16 kastanjes

arachideolie

1 nog harde peer

agavesiroop

gerstemoutsiroop

gedroogd fruit

Eerst maken we de compote. Je laat de peren ongeschild, snijdt ze in vier en verwijdert het klokhuis. Nu snij je de partjes in fijne schijfjes. Doe die in een pot, giet er de verjus over en laat rustig opkoken.

Als de compote gaar is, laat je hem afkoelen.

Intussen pel je de kastanjes en je laat ze koken in water. De kooktijd kan variëren van 2 tot 5 minuten, probeer na een paar minuten bij een kastanje of het vliesje er makkelijk afgaat. Anders nog even langer laten koken. Dan verwijder je de vliesjes, je snijdt de kastanjes in schijfjes en bakt die lichtjes in een beetje arachideolie. Ook de kastanjes laat je afkoelen.

Je mengt intussen een beetje agavesiroop met wat gerstmoutsiroop volgens je eigen smaak.

Je verdeelt de afgekoelde compote over de 4 borden en strooit daar een handvol gedroogd fruit over en een lepel gebakken kastanje. Je snijdt daar met de mandoline fijne schijfjes harde peer over. Tot slot besprenkel je alles met een scheutje van het siropenmengsel. Een lekker voedzaam begin van je dag.